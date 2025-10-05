Salon d’automne international Le Réservoir Lunéville

43e édition organisée par le Cercle artistique des peintres lunévillois. Le Salon d’Automne rassemblera 500 oeuvres, peintures et sculptures de près de 200 artistes, originaires de toute la France mais aussi d’Europe, Asie, Etats-Unis…

En Invité d’honneur le peintre belge Michel Barthélemy dans son œuvre, il montre le lien étroit entre le fantastique et le réel car il ne faut pas se contenter de voir le monde tel qu’il apparaît.

Entrée Libre. Au 2-ème étage du Réservoir.Tout public

Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 54 08 41 labbe.p@wanadoo.fr

English :

43rd edition organized by the Cercle artistique des peintres lunévillois. The Salon d?Automne will bring together 500 works, paintings and sculptures by nearly 200 artists, from all over France, as well as Europe, Asia, the United States?

Guest of honor: Belgian painter Michel Barthélemy, whose work shows the close link between the fantastic and the real, for we must not be content to see the world as it appears.

Free admission. On the 2nd floor of Le Réservoir.

German :

43. Ausgabe, die vom Cercle artistique des peintres lunévillois organisiert wird. Der Herbstsalon versammelt 500 Werke, Gemälde und Skulpturen von fast 200 Künstlern aus ganz Frankreich, aber auch aus Europa, Asien und den USA

Ehrengast ist der belgische Maler Michel Barthélemy, der in seinen Werken die enge Verbindung zwischen dem Phantastischen und dem Realen aufzeigt, denn man darf sich nicht damit begnügen, die Welt so zu sehen, wie sie erscheint.

Der Eintritt ist frei. Im 2. Stock des Reservoirs.

Italiano :

43a edizione organizzata dal Cercle artistique des peintres lunévillois. Il Salon d’Automne riunirà 500 opere, dipinti e sculture di quasi 200 artisti provenienti da tutta la Francia, dall’Europa, dall’Asia e dagli Stati Uniti

Ospite d’onore: il pittore belga Michel Barthélemy, la cui opera mostra lo stretto legame tra il fantastico e il reale, perché non dobbiamo accontentarci di vedere il mondo così come appare.

Ingresso libero. Al 2° piano del Réservoir.

Espanol :

43ª edición organizada por el Cercle artistique des peintres lunévillois. El Salón de Otoño reunirá 500 obras, pinturas y esculturas de cerca de 200 artistas de toda Francia, Europa, Asia y Estados Unidos

Invitado de honor: el pintor belga Michel Barthélemy, cuya obra muestra el estrecho vínculo entre lo fantástico y lo real, porque no debemos contentarnos con ver el mundo tal y como aparece.

Entrada gratuita. En la 2ª planta del Réservoir.

