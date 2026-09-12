Salon d’automne international Le Réservoir Lunéville
samedi 3 octobre 2026 · Le Réservoir · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Salon d’automne international
Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-26 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
44e édition organisée par le Cercle artistique des peintres lunévillois
Exposition de prestige réunissant les plus grandes signatures contemporaines (peinture, sculpture, gravure, tapisserie, vitrail…)
Entrée gratuite. De 14h à 18h.Tout public
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Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 54 08 41 labbe.p@wanadoo.fr
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English :
44th edition organized by the Lunéville Artists’ Circle
A prestigious exhibition featuring the leading contemporary artists (painting, sculpture, printmaking, tapestry, stained glass, etc.)
Free admission. From 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
L’événement Salon d’automne international Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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