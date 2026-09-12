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Salon d’automne international Le Réservoir Lunéville

samedi 3 octobre 2026 · Le Réservoir · Lunéville

Salon d’automne international Le Réservoir Lunéville

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
lundi 26 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Le Réservoir
Adresse
2 Cours de Verdun
Ville
54300 Lunéville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Lunéville

Salon d’automne international

Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-26 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

44e édition organisée par le Cercle artistique des peintres lunévillois
Exposition de prestige réunissant les plus grandes signatures contemporaines (peinture, sculpture, gravure, tapisserie, vitrail…)
Entrée gratuite. De 14h à 18h.Tout public
0  .

Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 54 08 41  labbe.p@wanadoo.fr

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English :

44th edition organized by the Lunéville Artists’ Circle
A prestigious exhibition featuring the leading contemporary artists (painting, sculpture, printmaking, tapestry, stained glass, etc.)
Free admission. From 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

L’événement Salon d’automne international Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS

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