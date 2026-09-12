Salon d’automne international Le Réservoir Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Salon d’automne international

Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-26 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

44e édition organisée par le Cercle artistique des peintres lunévillois

Exposition de prestige réunissant les plus grandes signatures contemporaines (peinture, sculpture, gravure, tapisserie, vitrail…)

Entrée gratuite. De 14h à 18h.Tout public

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Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 54 08 41 labbe.p@wanadoo.fr

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English :

44th edition organized by the Lunéville Artists’ Circle

A prestigious exhibition featuring the leading contemporary artists (painting, sculpture, printmaking, tapestry, stained glass, etc.)

Free admission. From 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

L’événement Salon d’automne international Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS