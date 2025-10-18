SALON D’AUTOMNE Salle des Roches Saint-Brevin-les-Pins

samedi 18 octobre 2025.

SALON D’AUTOMNE

Salle des Roches 22 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-28 18:00:00

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02 2025-11-03 2025-11-04 2025-11-05 2025-11-06

Exposition artistique de 24 peintres et 3 sculpteurs, organisée par l’association Les Peinturies de Jade.

Entrée libre. .

Salle des Roches 22 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 36 53 averty44@orange.fr

