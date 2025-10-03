Salon d’Automne Quai Gagnère 26240 Saint Vallier Saint-Vallier

Salon d'Automne
Quai Gagnère 26240 Saint Vallier
Saint-Vallier Drôme

Début : 2025-10-03 15:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-03 2025-10-04

Venez découvrir cette exposition avec des œuvres variés peintures ,sculptures et cartonnage.

Quai Gagnère 26240 Saint Vallier
+33 6 88 37 42 92 dipas.stvallier@gmail.com

English :

Come and discover this exhibition with a variety of works: paintings, sculptures and cardboard.

German :

Entdecken Sie diese Ausstellung mit verschiedenen Werken: Gemälde, Skulpturen und Kartonagen.

Italiano :

Venite a scoprire questa mostra con una varietà di opere: dipinti, sculture e cartoni.

Espanol :

Venga a descubrir esta exposición con obras variadas: pinturas, esculturas y cartones.

