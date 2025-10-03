Salon d’Automne Quai Gagnère 26240 Saint Vallier Saint-Vallier
Salon d’Automne Quai Gagnère 26240 Saint Vallier Saint-Vallier vendredi 3 octobre 2025.
Salon d’Automne
Quai Gagnère 26240 Saint Vallier Mairie place du dr Auguste Delaye 26240 Saint Vallier Saint-Vallier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 15:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-03 2025-10-04
Venez découvrir cette exposition avec des œuvres variés peintures ,sculptures et cartonnage.
.
Quai Gagnère 26240 Saint Vallier Mairie place du dr Auguste Delaye 26240 Saint Vallier Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 37 42 92 dipas.stvallier@gmail.com
English :
Come and discover this exhibition with a variety of works: paintings, sculptures and cardboard.
German :
Entdecken Sie diese Ausstellung mit verschiedenen Werken: Gemälde, Skulpturen und Kartonagen.
Italiano :
Venite a scoprire questa mostra con una varietà di opere: dipinti, sculture e cartoni.
Espanol :
Venga a descubrir esta exposición con obras variadas: pinturas, esculturas y cartones.
L’événement Salon d’Automne Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche