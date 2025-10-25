Salon d’Automne Salle Yves Robert Saint-Hilarion

Salon d’Automne Salle Yves Robert Saint-Hilarion samedi 25 octobre 2025.

Salon d’Automne 25 et 26 octobre Salle Yves Robert Yvelines

Entrée libre, restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-25T11:00:00 – 2025-10-25T18:30:00

Fin : 2025-10-26T11:00:00 – 2025-10-26T18:30:00

L’ACL et l’Atelier des Talents proposent le salon d’automne qui regroupe une vingtaine d’artisans créateurs et de professionnels du bien-être.

Cette année, un hommage sera rendu à Michèle Billot qui fut présidente de l’ACL pendant plus de 15 ans et fut l’instigatrice de ce salon.

Salle Yves Robert 27 route de Rambouillet Saint-Hilarion 78125 Yvelines Île-de-France

Salon artisanal et bien-être Artisanat Bien-être