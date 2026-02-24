Salon d’autrices du Berry Bouquinerie associative Le Tourne-Livres Bourges Samedi 14 mars, 10h00, 18h30 Entrée libre et gratuite

De 10h à 17h, venez découvrir le salon des autrices au 16 rue Hippolyte Boyer, au-dessus de la bouquinerie de l’association Le Tourne-Livres. L’occasion de rencontrer les 11 invitées de ce salon.

Salon d’autrices du Berry

10h – 17h : le salon

18h – Conférence de Ghislaine Antoine : De la Mésopotamie au Berry, les autrices dans l’histoire — salle pour tous, près du lac d’Auron

Cette conférence débutera avec Enheduanna, la première femme à signer des textes. Il sera aussi question de la « masculinisation » de la langue française au XVIIe siècle. Ensuite, Ghislaine Antoine évoquera plusieurs grandes autrices, quelques-unes connues, beaucoup d’oubliées du Moyen Âge au XIXe siècle. Cette conférence sera accompagnée de quelques lectures. Georges Sand sera évidemment de la partie ainsi que quelques dames des salons littéraires avant la création de l’Académie française.

Ne manquez pas cette occasion d’élargir vos horizons littéraires et de célébrer l’écriture en Berry et sa créativité féminine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T20:00:00.000+01:00

https://le-tourne-livres.webnode.fr/salon-dautrices-du-berry/ 07 82 83 68 94

Bouquinerie associative Le Tourne-Livres 16 rue Hippolyte Boyer, Bourges, Cher Bourges 18000 Cher



