salon de » Beauty & Bien Etre » Joué-lès-Tours

salon de » Beauty & Bien Etre » Joué-lès-Tours samedi 20 septembre 2025.

salon de » Beauty & Bien Etre »

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Un grand événement de rentrée à retenir pour un grand moment d’évasion grâce aux 15 exposantes.

Une tombola avec de nombreux cadeaux

ENTREE GRATUITE

Le salon de » Beauty & Bien Etre »

Samedi 20 Septembre de 10 h à 18h Au Manoir de la Mazeraie à Joue les Tours

15 exposantes

.

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 59 51 77 65

English :

A great back-to-school event to remember for a great moment of escape thanks to 15 exhibitors.

A tombola with lots of prizes

FREE ADMISSION

Beauty & Bien Etre » show

Saturday September 20 from 10 am to 6 pm At the Manoir de la Mazeraie in Joue les Tours

15 exhibitors

German :

Ein großes Ereignis im Herbst, das Sie sich merken sollten, um dank der 15 Ausstellerinnen einen großen Moment der Flucht zu erleben.

Eine Tombola mit zahlreichen Geschenken

FREIER EINTRITT

Die Messe für « Beauty & Wellness »

Samstag, 20. September von 10 bis 18 Uhr Im Manoir de la Mazeraie in J

Italiano :

Un grande evento back-to-school da ricordare per un grande momento di evasione grazie ai 15 espositori.

Una tombola con tanti premi

INGRESSO GRATUITO

Salone « Beauty & Bien Etre

Sabato 20 settembre dalle 10.00 alle 18.00 Al Manoir de la Mazeraie di Joue les Tours

15 espositori

Espanol :

Un gran evento de vuelta al cole para recordar por un gran momento de evasión gracias a los 15 expositores.

Una tómbola con muchos premios

ENTRADA GRATUITA

Salón « Beauty & Bien Etre

Sábado 20 de septiembre de 10:00 a 18:00 h En el Manoir de la Mazeraie de Joue les Tours

15 expositores

L’événement salon de » Beauty & Bien Etre » Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-08-08 par ADT 37