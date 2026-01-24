Salon de coiffure à la Brouette Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
De 13h45 à 15h offrez-vous un moment de détente avec un atelier d’auto-modelage du cuir chevelu à prix libre et conscient.
De 15h à 18h venez les cheveux propres vous faire couper et coiffer les cheveux pour un tarif unique.
Sur réservation. .
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 63 41 29
