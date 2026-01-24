Salon de coiffure à la Brouette Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Salon de coiffure à la Brouette

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

De 13h45 à 15h offrez-vous un moment de détente avec un atelier d’auto-modelage du cuir chevelu à prix libre et conscient.

De 15h à 18h venez les cheveux propres vous faire couper et coiffer les cheveux pour un tarif unique.

Sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 63 41 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon de coiffure à la Brouette

L’événement Salon de coiffure à la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-01-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides