Salon de créateurs Salle du Kelenn Carantec

Salon de créateurs

Salle du Kelenn Plage du Kelenn Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Salon de créateurs organisé par l’association Grain de Sel Enfants Malades de Bretagne.

Venez découvrir une cinquantaine de créateurs (bijoux, couture, coutellerie, maroquinerie, déco, carterie, peinture, cosmétique). Cette mise en valeur du fait main nous permettra de financer davantage d’ateliers thérapeutiques pour les hôpitaux de jour, l’achat de jouets et l’aménagement de salles d’attente.

Démonstrations DIY.

Buvette, crêpes et petite restauration. .

Salle du Kelenn Plage du Kelenn Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 58 22 83 59

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English : Salon de créateurs

L’événement Salon de créateurs Carantec a été mis à jour le 2026-03-25 par OT BAIE DE MORLAIX