Salon de Créatrices Juste pour elles Salle Jean Ferrat Montrem

Salon de Créatrices Juste pour elles

Salle Jean Ferrat Montanceix Montrem Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Salon de créatrices et bien être au féminin Juste pour elles ,

Pour un moment de partage et de bienveillance autour de vous.

10h-17h, salle Jean Ferrat, entrée libre.

Juste pour elles 06 24 69 71 26

Salon de créatrices et bien être au féminin Juste pour elles ,

Pour un moment de partage et de bienveillance autour de vous.

Vous pourrez y découvrir de nombreuses créatrices bijoux, bougies, parfums, photos, éditrice… mais aussi de nombreuses choses pour votre bien-être l’institut infini bien être Julie, détente par méthode chinoise avec la réflexologue De Laure au bout des doigts , ainsi que des conseils pour peaufiner son style décontracté ou chic pour vos sorties entre filles ou pour tous les jours.

10h-17h, salle Jean Ferrat, entrée libre.

Juste pour elles 06 24 69 71 26 .

Salle Jean Ferrat Montanceix Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 69 71 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon de Créatrices Juste pour elles

Salon de créatrices et bien être au féminin Juste pour elles ,

For a moment of sharing and caring around you.

10am-5pm, salle Jean Ferrat, free admission.

Juste pour elles 06 24 69 71 26

L’événement Salon de Créatrices Juste pour elles Montrem a été mis à jour le 2026-01-14 par Vallée de l’Isle en Périgord