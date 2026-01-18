Salon de Créatrices Juste pour elles Salle Jean Ferrat Montrem
Salon de Créatrices Juste pour elles Salle Jean Ferrat Montrem dimanche 1 février 2026.
Salon de Créatrices Juste pour elles
Salle Jean Ferrat Montanceix Montrem Dordogne
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Salon de créatrices et bien être au féminin Juste pour elles ,
Pour un moment de partage et de bienveillance autour de vous.
10h-17h, salle Jean Ferrat, entrée libre.
Juste pour elles 06 24 69 71 26
Salon de créatrices et bien être au féminin Juste pour elles ,
Pour un moment de partage et de bienveillance autour de vous.
Vous pourrez y découvrir de nombreuses créatrices bijoux, bougies, parfums, photos, éditrice… mais aussi de nombreuses choses pour votre bien-être l'institut infini bien être Julie, détente par méthode chinoise avec la réflexologue De Laure au bout des doigts , ainsi que des conseils pour peaufiner son style décontracté ou chic pour vos sorties entre filles ou pour tous les jours.
10h-17h, salle Jean Ferrat, entrée libre.
Juste pour elles 06 24 69 71 26 .
Salle Jean Ferrat Montanceix Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 69 71 26
English : Salon de Créatrices Juste pour elles
Salon de créatrices et bien être au féminin Juste pour elles ,
For a moment of sharing and caring around you.
10am-5pm, salle Jean Ferrat, free admission.
Juste pour elles 06 24 69 71 26
