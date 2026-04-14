Salon de Curiosités #12, Oldegar, Nantes
Salon de Curiosités #12, Oldegar, Nantes samedi 9 mai 2026.
Salon de Curiosités #12 9 et 10 mai Oldegar Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00
Les Morues Frangées reviennent pour leur 12e édition !
Rendez-vous les 9 & 10 mai 2026 à Oldegar à Nantes pour un week-end de folie, où la créativité débridée et l’esprit rock’n’roll seront à l’honneur.
Au programme : une vingtaine de créateurices décalés, , un show burlesque, un dj set et une tombola.
Venez faire le plein de curiosités, d’inspirations et de bonne humeur … parce qu’ici, on n’est jamais à court de surprises !
Oldegar 11 Rue de Richebourg , Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lesmoruesfrangees@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Les-morues-frang%C3%A9es-100049460150623/ »}]
Salon de Curiosités
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