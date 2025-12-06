Salon de curiosités – par les Morues Frangées Manufacture Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 11:00 – 21:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Les Morues Frangées reviennent pour leur 11e édition ! Rendez-vous les 6 & 7 décembre 2025, dans le hall de la Manufacture à Nantes, pour un week-end de folie où la créativité débridée et l’esprit rock’n’roll seront à l’honneur. Au programme : une vingtaine de créateurices décalés, 2 tattoo artists, un espace buvette et restauration et un loto burlesque. Venez faire le plein de curiosités, d’inspirations et de bonne humeur … parce qu’ici, on n’est jamais à court de surprises !

Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.facebook.com/events/1678242303157731