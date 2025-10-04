Salon de généalogie, histoire et patrimoin Salle Le Réservoir Lunéville

samedi 4 octobre 2025.

Salon de généalogie, histoire et patrimoin

Salle Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Samedi 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-04 2025-10-05

Organisé par le Cercle généalogique du Lunévillois

Plus de 50 exposants attendus du Grand Est, mais aussi d’autres régions de France et des pays limitrophes

De 10h à 18h (17h le dimanche). Entrée libreTout public

Salle Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 89 25 24

English :

Organized by Cercle généalogique du Lunévillois

Over 50 exhibitors expected from the Grand Est region, but also from other parts of France and neighboring countries

From 10am to 6pm (5pm on Sunday). Free admission

German :

Organisiert vom Cercle généalogique du Lunévillois

Mehr als 50 erwartete Aussteller aus dem Grand Est, aber auch aus anderen Regionen Frankreichs und den angrenzenden Ländern

Von 10 bis 18 Uhr (17 Uhr am Sonntag). Freier Eintritt

Italiano :

Organizzato dal Cercle généalogique du Lunévillois

Sono attesi oltre 50 espositori provenienti dalla regione del Grand Est, da altre parti della Francia e dai Paesi limitrofi

Dalle 10.00 alle 18.00 (17.00 la domenica). Ingresso libero

Espanol :

Organizado por el Cercle généalogique du Lunévillois

Se esperan más de 50 expositores procedentes de la región del Gran Este, así como de otras partes de Francia y países vecinos

De 10.00 a 18.00 h (17.00 h el domingo). Entrada gratuita

L’événement Salon de généalogie, histoire et patrimoin Lunéville a été mis à jour le 2025-09-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS