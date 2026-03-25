Salon de l ‘Artisanat ancienne école des remparts Avallon
Salon de l ‘Artisanat ancienne école des remparts Avallon vendredi 3 avril 2026.
Salon de l ‘Artisanat
ancienne école des remparts 11 Rue du Collège Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 09:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Salon de l ‘ Artisanat. Venez découvrir des savoir-faire d’exception! Fabrique ta création gourmande Atelier sculpture en chocolat ( pour les enfants). Démonstrations et déambulations et animations médiévales .
ancienne école des remparts 11 Rue du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 23 69
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English : Salon de l ‘Artisanat
L’événement Salon de l ‘Artisanat Avallon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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