Salon de l ‘Artisanat ancienne école des remparts Avallon

Salon de l ‘Artisanat ancienne école des remparts Avallon vendredi 3 avril 2026.

Salon de l ‘Artisanat

ancienne école des remparts 11 Rue du Collège Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 09:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :
2026-04-03

Salon de l ‘ Artisanat. Venez découvrir des savoir-faire d’exception! Fabrique ta création gourmande Atelier sculpture en chocolat ( pour les enfants). Démonstrations et déambulations et animations médiévales   .

ancienne école des remparts 11 Rue du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 23 69 

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English : Salon de l ‘Artisanat

L’événement Salon de l ‘Artisanat Avallon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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