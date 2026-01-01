Salon de la bande dessinée Rue Pierre Lacouture Boucau
Salon de la bande dessinée Rue Pierre Lacouture Boucau samedi 28 février 2026.
Salon de la bande dessinée
Rue Pierre Lacouture Maison des associations Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Pour sa 7ème édition, la BD s’anime à Boucau met à l’honneur la bande dessinée sous toutes ses formes. Au programme notamment des dédicaces, des ateliers et des animations. .
Rue Pierre Lacouture Maison des associations Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79
