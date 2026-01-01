Salon de la bande dessinée Rue Pierre Lacouture Boucau
Salon de la bande dessinée Rue Pierre Lacouture Boucau dimanche 1 mars 2026.
Salon de la bande dessinée
Rue Pierre Lacouture Maison des associations Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Pour sa 7ème édition, la BD s’anime à Boucau met à l’honneur la bande dessinée sous toutes ses formes. Au programme notamment des dédicaces, des ateliers et des animations. .
Rue Pierre Lacouture Maison des associations Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon de la bande dessinée
L’événement Salon de la bande dessinée Boucau a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Pays Basque