Salon de la bande dessinée Rue Pierre Lacouture Boucau

Salon de la bande dessinée

Rue Pierre Lacouture Maison des associations Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Pour sa 7ème édition, la BD s’anime à Boucau met à l’honneur la bande dessinée sous toutes ses formes. Au programme notamment des dédicaces, des ateliers et des animations. .

Rue Pierre Lacouture Maison des associations Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon de la bande dessinée

L’événement Salon de la bande dessinée Boucau a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Pays Basque