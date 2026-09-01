Salon de la basse cour Salle polyvalente Boulzicourt

Informations pratiques

Boulzicourt

Salon de la basse cour

Salle polyvalente Rue de la gare Boulzicourt Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Plongez dans l’univers des animaux de basse-cour de race Venez admirer lapins, volailles et palmipèdes (poules, canards, oies, dindons, pigeons) lors de notre salon. Plus de 200 animaux vous attendent, dont les races régionales : poule ardennaise, dinde rouge des Ardennes, lapin argenté de Champagne… Buvette et tombola pour agrémenter votre visite. Rendez-vous le 26 septembre de 14 à 18h et le 27 septembre de 9h à 17h. Entrée gratuite Petite restauration sur place

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Salle polyvalente Rue de la gare Boulzicourt 08410 Ardennes Grand Est +33 6 30 86 37 84 mille.e@orange.fr

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English :

Immerse yourself in the world of purebred farmyard animals. Come admire rabbits, poultry, and waterfowl (chickens, ducks, geese, turkeys, pigeons) at our fair. More than 200 animals await you, including regional breeds such as the Ardennes hen, the Red Ardennes turkey, and the Champagne silver rabbit. A refreshment stand and raffle will add to your enjoyment. Join us on September 26 from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. and on September 27 from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Free admission. Light refreshments available on site.

L’événement Salon de la basse cour Boulzicourt a été mis à jour le 2026-09-10 par Ardennes Tourisme