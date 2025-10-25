Salon de la Basse-cour et de la Biodiversité Rue Amiral Jacquinot Nevers

Rue Amiral Jacquinot Centre des expositions Nevers Agora Nevers Nièvre

Notre 53ème édition du salon de la basse-cour et de la biodiversité se tiendra le weekend du 25 et 26 octobre au Centre des expositions Nevers Agora de Nevers.

L’ANM organise pour le public des expositions d’animaux de la basse-cour (mais aussi exotiques) afin de sensibiliser le public à la disparition de la biodiversité, et à l’importance de la sauvegarde des espèces. ​

Horaires d’ouverture samedi 25 octobre de 9h à 21h et dimanche 26 octobre de 9h à 12h

Entrée payante samedi 5€ dimanche 4€ et gratuit aux enfants de moins de 12 ans

Parking, accès handicapé, WC.

Buvette et restauration sur place

Par mesure de sécurité pour les animaux de l’exposition, aucun chien même tenu laisse ne sera autorisé dans les allées en dehors de la zone canine

Organisé par l’Association Aviculture Nivernais Morvan. .

Rue Amiral Jacquinot Centre des expositions Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 05 36 43

