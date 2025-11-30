Salon de la BD et de l’Illustration de Dinard Palais des Arts et du Festival Dinard
Salon de la BD et de l’Illustration de Dinard
Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
2025-11-30
4ème salon Salon de la BD et de l’Illustration de Dinard
Rendez-vous au Palais des Arts et du Festival pour 2 jours de bulles, de rencontres et de dédicaces !
Le 29 novembre de 14 h à 18h30.
Le 30 novembre de 10 à 18 h30 .
Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 66 34 69 46
