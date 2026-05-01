Cadolive

Salon de la beauté et du bien-être

Du samedi 9 au dimanche 10 mai 2026 de 10h à 18h. Salle des fêtes Cadolive Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

les Éclaireuses de la Beauté reviennent pour une 5ᵉ édition placée sous le signe du sens, du partage et de la découverte.

Dans une atmosphère douce et inspirante, artisans créateurs, thérapeutes et passionnés vous ouvrent les portes d’une beauté plus consciente, où le geste, la matière et l’intention prennent toute leur place.

Créations uniques, rituels bien-être… Ici, on prend le temps. Le temps de ressentir, d’échanger, de s’émerveiller.

Le samedi, un défilé viendra célébrer la créativité et l’expression de chacun, suivi d’un apéritif pour prolonger ce moment hors du temps, en toute simplicité. .

Salle des fêtes Cadolive 13950 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 64 26 16

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English :

les Éclaireuses de la Beauté returns for a 5th edition dedicated to meaning, sharing and discovery.

L’événement Salon de la beauté et du bien-être Cadolive a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile