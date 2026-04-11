Salon de la Bière 5ᵉ édition Les Villettes
Salon de la Bière 5ᵉ édition Les Villettes samedi 18 avril 2026.
Les Villettes
Salon de la Bière 5ᵉ édition
Salle polyvalente Les Villettes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:30:00
fin : 2026-04-18 21:00:00
Date(s) :
2026-04-18
L’association Les enfants d’ac en ciel a le plaisir de vous inviter à la 5ᵉ édition du Salon de la Bière, un événement convivial et festif à ne pas manquer !
Réservation conseillée
1 Flammenkuche achetée = 1€ reversé à l’association
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Salle polyvalente Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 77 12 42
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English :
The association Les enfants d’ac en ciel is pleased to invite you to the 5th edition of the Salon de la Bière, a convivial and festive event not to be missed!
Reservations recommended
1 Flammenkuche purchased = 1? donated to the association
L’événement Salon de la Bière 5ᵉ édition Les Villettes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron