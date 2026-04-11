Les Villettes

Salon de la Bière 5ᵉ édition

Salle polyvalente Les Villettes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:30:00

fin : 2026-04-18 21:00:00

Date(s) :

2026-04-18

L’association Les enfants d’ac en ciel a le plaisir de vous inviter à la 5ᵉ édition du Salon de la Bière, un événement convivial et festif à ne pas manquer !

Réservation conseillée

1 Flammenkuche achetée = 1€ reversé à l’association

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Salle polyvalente Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 77 12 42

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English :

The association Les enfants d’ac en ciel is pleased to invite you to the 5th edition of the Salon de la Bière, a convivial and festive event not to be missed!

Reservations recommended

1 Flammenkuche purchased = 1? donated to the association

L’événement Salon de la Bière 5ᵉ édition Les Villettes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron