Salon de la bière artisanale Laviron

Salon de la bière artisanale Laviron mercredi 17 septembre 2025.

Salon de la bière artisanale

Salle des fêtes Laviron Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 18:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-17

Le comité des fêtes de Laviron organise son 2° salon de la bière artisanale. Le groupe « les Outsiders » nous accompagneront de 21H00 à minuit. .

Salle des fêtes Laviron 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 41 48 03 cdflaviron@gmail.com

English : Salon de la bière artisanale

German : Salon de la bière artisanale

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon de la bière artisanale Laviron a été mis à jour le 2025-09-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER