Salon de la chandeleur

Salle des fêtes La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

L’école Sainte-Catherine organise un Salon VDI & Créateurs, réunissant plusieurs exposants.

Venez flâner et découvrir de belles choses et de nombreuses créations, présentées par des professionnels de la vente à domicile (VDI) ainsi que par des créateurs locaux.

Sur place, profitez aussi d’un moment gourmand et convivial avec de délicieuses crêpes et galettes.

Cet événement est organisé au profit des projets des enfants de l’école Sainte-Catherine, notamment les voyages scolaires et les sorties.

Venez nombreux soutenir les enfants et passer un agréable moment ! .

Salle des fêtes La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 36 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon de la chandeleur La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose