Salon de la conciergerie locative Palais des Congrès Marseille

Salon de la conciergerie locative

Mardi 24 mars 2026 de 9h à 19h. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-24 09:00:00

fin : 2026-03-24 19:00:00

2026-03-24

Une 5e édition sur une journée.Professionnels

Le meilleur du salon dans une version condensée pour optimiser les rencontres et dynamiser l’événement !





50 exposants

400 visiteurs attendus

3 tables rondes

4 ateliers

1 soirée le 23 mars (la veille) .

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A 5th one-day event.

