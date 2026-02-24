Salon de la conciergerie locative Palais des Congrès Marseille
Salon de la conciergerie locative Palais des Congrès Marseille mardi 24 mars 2026.
Salon de la conciergerie locative
Mardi 24 mars 2026 de 9h à 19h. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône
Une 5e édition sur une journée.Professionnels
Le meilleur du salon dans une version condensée pour optimiser les rencontres et dynamiser l’événement !
50 exposants
400 visiteurs attendus
3 tables rondes
4 ateliers
1 soirée le 23 mars (la veille) .
Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
A 5th one-day event.
