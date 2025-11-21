Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SALON DE LA CRÉATION ARTISANALE ET ARTISTIQUE Clermont-l’Hérault vendredi 21 novembre 2025.

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault Hérault

Créateurs régionaux: Art décoratif Art graphique Bois tourné Broderie d’art Dessin Manga Reliure Edition Peinture Photographie Sculpture bois –
Sculpture métal Sculpture terre Verre émaillé   .

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 73 25 10 92  mimosart34@outlook.fr

