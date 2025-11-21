SALON DE LA CRÉATION

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22

Rendez-vous au Salon de la Création afin de découvrir plusieurs créations uniques par 17 artistes tel que de l’art graphique, de l’artisanat, de la sculpture et de la photographie.

Rendez-vous au Salon de la Création afin de découvrir plusieurs créations uniques par 17 artistes tel que de l’art graphique, de l’artisanat, de la sculpture et de la photographie.

Organisé par l’association Mimos’art.

Vernissage le Vendredi 21 Novembre à 18h. .

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

English :

Visit the Salon de la Création to discover unique creations by 17 artists, including graphic art, crafts, sculpture and photography.

German :

Besuchen Sie den Salon de la Création und entdecken Sie die einzigartigen Kreationen von 17 Künstlern aus den Bereichen Grafik, Kunsthandwerk, Skulptur und Fotografie.

Italiano :

Venite al Salon de la Création e scoprite una serie di creazioni uniche di 17 artisti, tra cui grafici, artigiani, scultori e fotografi.

Espanol :

Venga al Salon de la Création y descubra las creaciones únicas de 17 artistas, entre artistas gráficos, artesanos, escultores y fotógrafos.

L’événement SALON DE LA CRÉATION Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS