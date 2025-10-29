Salon de la création d’entreprise Centre des Congrès Salle Tambour Major Épinal

Salon de la création d’entreprise Centre des Congrès Salle Tambour Major Épinal mercredi 29 octobre 2025.

Salon de la création d’entreprise

Centre des Congrès Salle Tambour Major 7 avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

Date(s) :

2025-10-29

EN 2 HEURES, RÉALISEZ L’ÉQUIVALENT DE 15 JOURS DE DÉMARCHES !

Vous avez une idée, un projet de création ou de reprise d’entreprise ? Vous voulez maitriser tous les éléments de réussite pour vous décider ?

La Chambre de commerce et d’industrie des Vosges, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est #Vosges et le Pôle de Coopération pour entreprendre d’Epinal, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération d’Epinal et de la Région Grand Est, rassemblent pour vous pendant une journée et sur un même lieu, tout leur réseau.

L’occasion pour vous de rencontrer une quarantaine d’experts-partenaires de la création-reprise d’entreprise, à votre disposition pour répondre à vos interrogations.Adultes

0 .

Centre des Congrès Salle Tambour Major 7 avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 33 88 88

English :

IN 2 HOURS, THE EQUIVALENT OF 15 DAYS’ WORK!

Do you have an idea or a project to set up or take over a business? Do you want to know everything you need to make the right decision?

The Chambre de Commerce et d?Industrie des Vosges, the Chambre de Métiers et de l?Artisanat Grand Est #Vosges and the Pôle de Coopération pour entreprendre d?Epinal, with the support of the Communauté d?Agglomération d?Epinal and the Région Grand Est, are bringing their entire network together for one day in one place.

This is your chance to meet some forty expert partners in business start-up and takeover, who will be on hand to answer any questions you may have.

German :

IN 2 STUNDEN DAS ÄQUIVALENT EINES 15-TÄGIGEN VERFAHRENS ERREICHEN!

Sie haben eine Idee, ein Projekt zur Gründung oder Übernahme eines Unternehmens? Sie wollen alle Erfolgsfaktoren kennen, um sich zu entscheiden?

Die Industrie- und Handelskammer der Vogesen, die Handwerkskammer Grand Est #Vosges und der Kooperationspol für Unternehmertum in Epinal versammeln mit Unterstützung der Communauté d’Agglomération d’Epinal und der Region Grand Est einen Tag lang an einem Ort ihr gesamtes Netzwerk für Sie.

Sie haben die Gelegenheit, rund 40 Experten und Partner für Unternehmensgründungen und -übernahmen zu treffen, die Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.

Italiano :

IN SOLE 2 ORE, POTETE COMPLETARE L’EQUIVALENTE DI 15 GIORNI DI PRATICHE BUROCRATICHE!

Avete un’idea o un progetto per creare o rilevare un’azienda? Volete sapere tutto quello che c’è da sapere per prendere la decisione giusta?

La Camera di Commercio e dell’Industria dei Vosgi, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est #Vosges e il Pôle de Coopération pour entreprendre d’Epinal, con il sostegno della Communauté d’Agglomération d’Epinal e della Région Grand Est, riuniscono per un giorno tutta la loro rete in un unico luogo.

È l’occasione per incontrare una quarantina di partner esperti in creazione e acquisizione di imprese, che saranno a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda.

Espanol :

EN SÓLO 2 HORAS, ¡PUEDE COMPLETAR EL EQUIVALENTE A 15 DÍAS DE TRÁMITES!

¿Tiene una idea o un proyecto para crear o hacerse cargo de una empresa? ¿Quiere saber todo lo que hay que saber para tomar la decisión correcta?

La Cámara de Comercio e Industria de los Vosgos, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est #Vosges y el Pôle de Coopération pour entreprendre d’Epinal, con el apoyo de la Communauté d’Agglomération d’Epinal y la Région Grand Est, reúnen a toda su red durante un día en un mismo lugar.

Esta es su oportunidad de conocer a unos cuarenta socios expertos en creación y adquisición de empresas, que estarán a su disposición para responder a todas sus preguntas.

L’événement Salon de la création d’entreprise Épinal a été mis à jour le 2025-09-08 par OT EPINAL ET SA REGION