Salon de la Création Les Greniers à Sel Honfleur

vendredi 31 octobre 2025.

Salon de la Création

Les Greniers à Sel 9T Rue de la ville Honfleur Calvados

Début : Vendredi 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

2025-10-31

Pour sa 12ème édition, le Salon de la Création réunit une cinquantaine de créateurs, artisans d’art et artistes venus de toute la France dans les greniers à sel. Au fil des années l’évènement a su séduire un public toujours plus large, français, étranger et intergénérationnel.

Au service de la valorisation des métiers d’art, autour d’une sélection exigeante, le salon regroupe une grande diversité de métiers et de savoir-faire: mode, accessoires et bijoux, univers de la maison (objets décoratifs et utilitaires, luminaires, bien-être et métiers d’art ( céramique, verre, bois, textile, cuir, carton…).

l’édition 2025 accueille de nouveaux exposants.

Un éventail de découvertes et d’inspirations à travers une offre variée et originale.

Trois jours pour s’immerger dans des univers créatifs et artistiques, découvrir des savoir-faire uniques et de nouvelles signatures, échanger avec les créateurs.

Des coups de cœur assurés à l’approche de Noël.

Un rendez-vous annuel incontournable! .

Les Greniers à Sel 9T Rue de la ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 71 52 71 05 creaculture@orange.fr

English :

Now in its 12th year, the Salon de la Création brings together some 50 designers, craftsmen and artists from all over France at the Greniers à Sel. Over the years, the event has attracted an ever-growing French, foreign and inter-generational audience.

German :

In seiner 12. Ausgabe versammelt der Salon de la Création rund 50 Designer, Kunsthandwerker und Künstler aus ganz Frankreich in den Salzspeichern. Im Laufe der Jahre hat die Veranstaltung ein immer größeres französisches, ausländisches und generationenübergreifendes Publikum begeistert.

Italiano :

Giunto alla sua 12a edizione, il Salon de la Création riunisce nei Greniers à Sel una cinquantina di designer, artigiani e artisti provenienti da tutta la Francia. Nel corso degli anni, l’evento ha attirato un numero sempre crescente di visitatori, provenienti dalla Francia e dall’estero, e di tutte le generazioni.

Espanol :

En su 12ª edición, el Salón de la Creación reúne en los Greniers à Sel a unos cincuenta diseñadores, artesanos y artistas de toda Francia. A lo largo de los años, el evento ha atraído a un número cada vez mayor de visitantes, franceses y extranjeros, y de todas las generaciones.

L’événement Salon de la Création Honfleur a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Honfleur-Beuzeville