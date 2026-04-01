Salon de la découverte des thérapies alternatives et des soulagements associés. Salle Adolphe Boissaye Étretat

Étretat

Salon de la découverte des thérapies alternatives et des soulagements associés.

Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre Dame Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

La salle Adolphe-Boissaye accueillera, dimanche 26 avril de 10 à 18 heures, un salon porté par le Pôle normand de l’art et de la musique, avec la participation du Radio club d’Étretat.

La rencontre mettra en avant le rôle des couleurs et du son dans certaines pratiques contemporaines. Vingt-cinq exposants présenteront des techniques fondées sur l’étude des ondes, de la bio résonance, de la stimulation sensorielle, dans une perspective d’apaisement et de gestion du stress, un mal bien contemporain.

Des auteurs invités seront également présents pour échanger avec le public. Des espaces aborderont des sujets concrets comme les troubles de l’attention et les difficultés d’apprentissage. Démonstrations et tests rythmeront la journée, permettant de découvrir ces pratiques de manière directe.

La soirée se poursuivra par un repas convivial en musique avec la participation exceptionnelle de Michel Henry. .

Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie

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English : Salon de la découverte des thérapies alternatives et des soulagements associés.

L’événement Salon de la découverte des thérapies alternatives et des soulagements associés. Étretat a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie