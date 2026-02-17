Salon de la Femme 2ème édition Salle Polyvalente Fontvieille
samedi 7 mars 2026.
Salon de la Femme 2ème édition
Du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026 de 10h à 18h. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-07
Deuxième édition du SALON DE LA FEMME à Fontvieille Organisé par l’association des Entrepreneures fontvieilloises
Conférences Ateliers Démonstrations Culinaires Initiations Danses Exposition
Entrée libre
Foodtruck Boissons chaudes et pâtisseries
Venez nombreuses Mesdames c’est votre week-end ! .
Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 17 59 54 entrepreneuresfontvieilloises@gmail.com
English :
Second edition of the WOMEN’S FAIR in Fontvieille Organised by the Fontvieille Women Entrepreneurs Association
