Salon de la Femme 2ème édition Salle Polyvalente Fontvieille

Salon de la Femme 2ème édition

Du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026 de 10h à 18h. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône

Deuxième édition du SALON DE LA FEMME à Fontvieille Organisé par l’association des Entrepreneures fontvieilloises

Conférences Ateliers Démonstrations Culinaires Initiations Danses Exposition

Entrée libre

Foodtruck Boissons chaudes et pâtisseries



Venez nombreuses Mesdames c’est votre week-end ! .

Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 17 59 54 entrepreneuresfontvieilloises@gmail.com

English :

Second edition of the WOMEN’S FAIR in Fontvieille Organised by the Fontvieille Women Entrepreneurs Association

