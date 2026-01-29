Salon de la Femme et du Bien-Être Route de la Chapelle Réanville Saint-Marcel

Salon de la Femme et du Bien-Être

Route de la Chapelle Réanville Hôtel Restaurant du Mont-Vernon Saint-Marcel Eure

2026-03-21 14:00:00

2026-03-21 18:00:00

2026-03-21 2026-03-22

Prenez un temps pour vous lors de la 7ème édition du Salon de la Femme et du Bien-Être en partenariat avec Evira Stand.

L’occasion de rencontrer des professionnels du bien-être (magnétiseuse, énergéticienne, sophrologue, réflexologie plantaire, yogi, massage assis, hypnose, tarologie et medium, etc…), des conseillers en image, des esthéticiens, des visagistes et des artisans français de produits de soin et de mode.

Au programme des ateliers et des expériences qui font du bien à soi et à l’estime de soi.

Pascal Bréart sonorisera l’événement pour vous faire vivre une escapade de bien-être 100% sensorielle.

Restauration sur place tout le week-end dans notre cafétéria ou dans notre restaurant avec une formule à partir de 21 euros (entrée/plat ou plat/dessert)

Repas sur réservation le dimanche midi avec après-midi dansante animé par l’association Vis ta danse de Saint-Marcel, ouvert à tous.

Réservation au 02 32 21 67 77 ou à l’adresse mail reservation@hotelmont-vernon.com

Rendez-vous les 21 et 22 mars 2026 au Mont Vernon.

Entrée gratuite ! .

+33 2 32 21 61 77 reservation@hotelmont-vernon.com

