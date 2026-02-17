Salon de la Femme Joué-lès-Tours
Salon de la Femme Joué-lès-Tours samedi 7 mars 2026.
Salon de la Femme
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Une journée sous synonyme des Femmes
En votre honneur je souhaite faire un clin d’œil à chaque femme qui sommeille en nous !
Aussi, je vous réserve de nombreuses surprises !
Alors venez nombreuses!
Une journée sous synonyme des Femmes
En votre honneur je souhaite faire un clin d’œil à chaque femme qui sommeille en nous !
Aussi, je vous réserve de nombreuses surprises !
Alors venez nombreuses! .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 59 51 77 65 sehamhadad@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A day synonymous with women
In your honor, I’d like to give a nod to the woman in all of us!
I’ve got lots of surprises in store for you!
So come one, come all!
L’événement Salon de la Femme Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-02-17 par ADT 37