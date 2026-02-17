Salon de la Femme

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Une journée sous synonyme des Femmes

En votre honneur je souhaite faire un clin d’œil à chaque femme qui sommeille en nous !

Aussi, je vous réserve de nombreuses surprises !

Alors venez nombreuses!

Une journée sous synonyme des Femmes

En votre honneur je souhaite faire un clin d’œil à chaque femme qui sommeille en nous !

Aussi, je vous réserve de nombreuses surprises !

Alors venez nombreuses! .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 59 51 77 65 sehamhadad@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day synonymous with women

In your honor, I’d like to give a nod to the woman in all of us!

I’ve got lots of surprises in store for you!

So come one, come all!

L’événement Salon de la Femme Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-02-17 par ADT 37