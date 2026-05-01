Salon de la fête des mères Hartzviller
Salon de la fête des mères Hartzviller dimanche 17 mai 2026.
Hartzviller
Salon de la fête des mères
Espace Saint Laurent Hartzviller Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Trouvez des idées cadeaux pour votre maman et venez vous faire plaisir ! Une trentaine d’exposants prêt-à-porter, bijoux, cuisine, soins, lingerie, parfum, fleurs, bougies, entretien, artisanat, bien-être, maquillage,… Tentez votre chance à la tombola. Buvette et restauration sur place. Les bénéfices seront reversés à l’association Elemiah, Alzheimer et aidants.Tout public
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Espace Saint Laurent Hartzviller 57870 Moselle Grand Est +33 6 87 53 96 54
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English :
Find gift ideas for your mom and treat yourself! Around thirty exhibitors: ready-to-wear, jewelry, cooking, skincare, lingerie, perfume, flowers, candles, maintenance, crafts, well-being, make-up… Try your luck at the tombola. Refreshments and catering on site. Profits will be donated to the Elemiah, Alzheimer’s and caregivers association.
L’événement Salon de la fête des mères Hartzviller a été mis à jour le 2026-05-11 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG