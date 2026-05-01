Hartzviller

Salon de la fête des mères

Espace Saint Laurent Hartzviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Trouvez des idées cadeaux pour votre maman et venez vous faire plaisir ! Une trentaine d’exposants prêt-à-porter, bijoux, cuisine, soins, lingerie, parfum, fleurs, bougies, entretien, artisanat, bien-être, maquillage,… Tentez votre chance à la tombola. Buvette et restauration sur place. Les bénéfices seront reversés à l’association Elemiah, Alzheimer et aidants.Tout public

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Espace Saint Laurent Hartzviller 57870 Moselle Grand Est +33 6 87 53 96 54

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English :

Find gift ideas for your mom and treat yourself! Around thirty exhibitors: ready-to-wear, jewelry, cooking, skincare, lingerie, perfume, flowers, candles, maintenance, crafts, well-being, make-up… Try your luck at the tombola. Refreshments and catering on site. Profits will be donated to the Elemiah, Alzheimer’s and caregivers association.

L’événement Salon de la fête des mères Hartzviller a été mis à jour le 2026-05-11 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG