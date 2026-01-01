Salon de la fève 2ème édition Salle polyvalente Clamecy

Salon de la fève 2ème édition

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Journée évènement proposée par la Ville Clamecy Salon de la fève Venez présenter, échanger, découvrir Un évènement ouvert à tous ceux qui savent s’émerveiller Après le succès de la première édition, le Salon de la Fève revient avec une ambition affirmée mettre à l’honneur la fève, symbole incontournable de l’Épiphanie, objet de tradition, de collection et de convivialité.

L’affiche de cette édition met en lumière une création originale de la Manufacture des Fèves Colas Clamecy, partenaire de l’événement et référence nationale en matière de fèves artisanales. Véritable vitrine du savoir-faire clamecycois, cette pièce annonce clairement la couleur ici, la fève est reine !

Comme l’an dernier, une fève millésimée exclusive sera spécialement conçue pour le salon. Elle ravira collectionneurs et amateurs qui pourront repartir avec ce petit trésor.

Tout au long de la journée, venez partager un moment chaleureux autour de nombreuses animations

• Atelier enfants décoration de fèves et atelier couronnes (matériel fourni)

• Espace troc pour échanger vos fèves en toute convivialité

• Espace contes histoires et légendes autour de la fève et de la galette

• ☕ Buvette et petite restauration sur place

Entrée gratuite .

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70

