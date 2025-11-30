Salon de la fiction stellaire Villers-sur-Mer

Salon de la fiction stellaire

Le Villare et le cinéma Villers-sur-Mer Calvados

Samedi 2026-02-28 10:00:00

2026-03-01 18:00:00

2026-02-28

Plonger dans l’univers spatial avec un salon immersif dédié aux mondes imaginaires et à la création fan-made. Cosplays, livres, jeux, objets dérivés, ateliers et animations vous feront voyager parmi les étoiles. Et pour prolonger l’expérience, les films Star Wars seront projetés au cinéma durant l’événement ! .

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie

English : Salon de la fiction stellaire

Immerse yourself in the space universe with an immersive show dedicated to imaginary worlds and fan-made creations. Cosplays, books, games, merchandise, workshops and events will take you on a journey to the stars. And to extend the experience, Star Wars films will be shown in theaters!

