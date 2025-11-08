Salon de la gastronomie La Barroise Bar-le-Duc
Salon de la gastronomie La Barroise Bar-le-Duc samedi 8 novembre 2025.
Salon de la gastronomie
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 19:00:00
2025-11-08
La Barroise se transforme en véritable temple du goût à l’occasion de la 1ère édition du Salon de la Gastronomie !
Près de 40 exposants, dont la grande majorité issus du territoire, feront découvrir leurs produits, leurs créations et leur passion. Truffes, miel, pâtisseries, bières artisanales, vins, planches à partager et bien d’autres délices vous y attendent.
Au cœur du salon, une cuisine éphémère accueillera chefs, apprentis et acteurs locaux pour des démonstrations culinaires retransmises en direct sur écran géant.
Et pour une ambiance encore plus gourmande, des concerts en live, et des animations pour enfants rythmeront ce week-end ainsi que la présence exceptionnelle de Noémie Honiat, cheffe passionnée et finaliste de Top Chef, le dimanche !
Entrée 1 jour 5 € 2 jours 8 €Tout public
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 44 12 62 46 labarroise@meusegrandsud.fr
English :
La Barroise is transformed into a veritable temple of taste for the 1st Salon de la Gastronomie!
Nearly 40 exhibitors, the vast majority of them local, will be showcasing their products, their creations and their passion. Truffles, honey, pastries, craft beers, wines, sharing boards and many other delights await you.
At the heart of the show, an ephemeral kitchen will welcome chefs, apprentices and local players for culinary demonstrations broadcast live on a giant screen.
And for an even more gourmet atmosphere, live concerts and children?s entertainment will punctuate the weekend, as will the exceptional presence of Noémie Honiat, passionate chef and Top Chef finalist, on Sunday!
Admission 1 day 5 ? 2 days 8 ?
German :
Die Barroise verwandelt sich anlässlich der 1. Ausgabe der Gastronomiemesse in einen wahren Tempel des Geschmacks!
Fast 40 Aussteller, von denen die große Mehrheit aus der Region stammt, werden ihre Produkte, ihre Kreationen und ihre Leidenschaft präsentieren. Trüffel, Honig, Gebäck, handwerklich hergestellte Biere, Weine, Bretter zum Teilen und viele andere Köstlichkeiten erwarten Sie.
Im Herzen der Messe befindet sich eine temporäre Küche, in der Köche, Auszubildende und lokale Akteure ihre Kochkünste vorführen können, die live auf eine Großleinwand übertragen werden.
Für noch mehr Gaumenfreuden sorgen Live-Konzerte, Kinderanimationen und die außergewöhnliche Anwesenheit von Noémie Honiat, einer leidenschaftlichen Köchin und Top-Chef-Finalistin, am Sonntag
Eintritt 1 Tag 5 ? 2 Tage 8 ?
Italiano :
La Barroise si trasforma in un vero e proprio tempio del gusto per il 1° Salon de la Gastronomie!
Quasi 40 espositori, la maggior parte dei quali provenienti dalla zona, presenteranno i loro prodotti, le loro creazioni e la loro passione. Tartufi, miele, dolci, birre artigianali, vini, taglieri e tante altre delizie vi aspettano.
Nel cuore del salone, una cucina effimera accoglierà chef, apprendisti e attori locali per dimostrazioni culinarie trasmesse in diretta su uno schermo gigante.
E per un’atmosfera ancora più gourmet, concerti dal vivo e intrattenimento per bambini scandiranno il fine settimana, così come la presenza eccezionale di Noémie Honiat, chef appassionata e finalista di Top Chef, domenica!
Ingresso 1 giorno 5 ? 2 giorni 8 ?
Espanol :
La Barroise se transforma en un auténtico templo del sabor con motivo del 1er Salón de la Gastronomía
Cerca de 40 expositores, la gran mayoría de la región, presentarán sus productos, sus creaciones y su pasión. Trufas, miel, repostería, cervezas artesanales, vinos, tablas para compartir y muchas otras delicias le esperan.
En el corazón del salón, una cocina efímera acogerá a chefs, aprendices y actores locales para realizar demostraciones culinarias retransmitidas en directo por una pantalla gigante.
Y para que el ambiente sea aún más gourmet, conciertos en directo y animaciones infantiles puntuarán el fin de semana, ¡así como la presencia excepcional de Noémie Honiat, chef apasionada y finalista de Top Chef, el domingo!
Entrada 1 día 5 ? 2 días 8 ?
L’événement Salon de la gastronomie Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-13 par OT SUD MEUSE