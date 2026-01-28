Salon de la gastronomie et des produits fermiers la table vosgienne

Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-02-28

33ème Salon de la Gastronomie et des produits fermiers du Massif des Vosges sur le thème Ensemble, cultivons le bon sens local ! .

Animations diverses, exposition mini ferme, jeux, démo, ateliers ….

Restauration sur place avec les jeunes agriculteurs.

Vous y trouverez de nombreux produits locaux et des créations artisanales.Tout public

0 .

Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 71 47 49 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

33rd Salon de la Gastronomie et des produits fermiers du Massif des Vosges on the theme: Ensemble, cultivons le bon sens local!

Various activities, mini-farm exhibition, games, demos, workshops ….

On-site catering with young farmers.

You’ll find plenty of local produce and handcrafted creations.

L’événement Salon de la gastronomie et des produits fermiers la table vosgienne Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-01-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES