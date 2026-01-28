Salon de la gastronomie et des produits fermiers la table vosgienne Saint-Dié-des-Vosges
Salon de la gastronomie et des produits fermiers la table vosgienne Saint-Dié-des-Vosges samedi 28 février 2026.
Salon de la gastronomie et des produits fermiers la table vosgienne
Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
Date(s) :
2026-02-28
33ème Salon de la Gastronomie et des produits fermiers du Massif des Vosges sur le thème Ensemble, cultivons le bon sens local ! .
Animations diverses, exposition mini ferme, jeux, démo, ateliers ….
Restauration sur place avec les jeunes agriculteurs.
Vous y trouverez de nombreux produits locaux et des créations artisanales.Tout public
Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 71 47 49 70
English :
33rd Salon de la Gastronomie et des produits fermiers du Massif des Vosges on the theme: Ensemble, cultivons le bon sens local!
Various activities, mini-farm exhibition, games, demos, workshops ….
On-site catering with young farmers.
You’ll find plenty of local produce and handcrafted creations.
