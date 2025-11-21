Salon de la Gastronomie et des Vins 2025

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-22 20:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Pour sa 27e édition, le salon de la Gastronomie et des Vins de Châteauroux accueillera du 21 au 23 novembre 2025 plus de 100 exposants.

Salon des gourmets et des amateurs de bons produits, cet événement est une occasion unique pour les visiteurs de privilégier des contacts directs et authentiques avec les producteurs et d’effectuer des achats gourmands qualitatifs.

Les plus de 40 viticulteurs et 60 exploitants agricoles et artisans/fabricants consacrent aux visiteurs quelques instants privilégiés pour faire déguster leurs produits, raconter l’histoire de leurs fabrications et plus généralement pour partager leur passion du terroir.

En complément de l’offre des exposants, le salon de la Gastronomie et des Vins de Châteauroux propose un important programme d’animations permettant aux visiteurs de découvrir de nouvelles saveurs, de tester de nouvelles sensations gustatives ou olfactives, et d’admirer les talents multiples. 3 .

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 24 04

English :

For its 27th edition, the Châteauroux Gastronomy and Wine Show will welcome over 100 exhibitors from November 21 to 23, 2025.

German :

Ausgabe der Gastronomie- und Weinmesse in Châteauroux wird vom 21. bis 23. November 2025 mehr als 100 Aussteller begrüßen.

Italiano :

Per la sua 27a edizione, il Salone della Gastronomia e del Vino di Châteauroux accoglierà più di 100 espositori dal 21 al 23 novembre 2025.

Espanol :

En su 27ª edición, el Salón de la Gastronomía y el Vino de Châteauroux acogerá a más de 100 expositores del 21 al 23 de noviembre de 2025.

L’événement Salon de la Gastronomie et des Vins 2025 Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Châteauroux Berry Tourisme