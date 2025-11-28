Salon de la gastronomie et des vins avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Salon de la gastronomie et des vins

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

verre offert

Depuis 1990, ce salon est devenu un rendez vous incontournable de tous les gourmets de la région à quelques jours des fêtes de fin d’année.

English :

Since 1990, the show has become a must-attend event for all local gourmets in the run-up to the festive season.

German :

Seit 1990 ist diese Messe zu einem unumgänglichen Treffpunkt für alle Feinschmecker der Region wenige Tage vor den Weihnachtsfeiertagen geworden.

Italiano :

Dal 1990, questa manifestazione è diventata un appuntamento imperdibile per tutti i buongustai della regione in vista delle festività.

Espanol :

Desde 1990, este salón se ha convertido en una cita ineludible para todos los gastrónomos de la región en vísperas de las fiestas navideñas.

