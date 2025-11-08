Salon de la Gastronomie Troyes

Salon de la Gastronomie Troyes samedi 8 novembre 2025.

Salon de la Gastronomie

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 1 – 1 – 1 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 21:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11

Cette année, le Salon sera marqué par le retour tant attendu du Trophée Pascal CAFFET, concours emblématique réunissant les meilleurs chocolatiers, révélant toute la créativité et l’excellence de l’art du chocolat.



Pendant quatre jours, les visiteurs pourront découvrir une multitude de saveurs , et échanger avec des producteurs passionnés, tous engagés à valoriser la qualité et l’authenticité de leur métier.



Cette expérience gastronomique unique se déroule dans une ambiance conviviale et chaleureuse, offrant l’occasion de découvrir les trésors gourmands qui font la fierté de nos terroirs.



Le Salon de la Gastronomie s’impose ainsi comme un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de gourmandise et de bonne gastronomie .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

L’événement Salon de la Gastronomie Troyes a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne