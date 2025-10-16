Salon de la généalogie Forum de l’Hôtel de Ville Le Havre

Forum de l'Hôtel de Ville Le Havre

Vendredi 2025-10-16

2025-10-18

2025-10-16

Le Groupement Généalogique du Havre et de Seine-Maritime, en partenariat avec la Ville du Havre et les Archives municipales, organise le Salon de la généalogie du jeudi 16 au samedi 18 octobre au sein du Forum de l’Hôtel de Ville.

Pendant trois jours, plus de 40 exposants accueilleront les visiteurs pour une immersion passionnante dans l’univers de la généalogie. Une douzaine de conférences captivantes et 8 ateliers pratiques rejoindront également la programmation pour apprendre à mieux orienter ses recherches et à percer les mystères de son arbre généalogique.

Au-delà de l’apprentissage, le salon se veut un lieu de partage et de découverte. Le jeudi 16 octobre à 17h, le Petit Théâtre accueillera la comédie musicale Le cours de généalogie , un spectacle alliant humour et pédagogie.

L’événement mettra aussi en valeur l’importance des archives personnelles grâce à des stands dédiés aux vieux papiers et aux cartes postales. L’œuvre Voyage à travers tes racines , réalisée par l’Association du Peintre et Sculpteur Havrais, viendra illustrer cette quête des racines. .

Salon de la généalogie

