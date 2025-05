Salon de la Généalogie – La Fabrique Le Puy-en-Velay, 30 mai 2025 10:00, Le Puy-en-Velay.

Haute-Loire

Salon de la Généalogie La Fabrique 16 Boulevard Président Bertrand Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 10:00:00

fin : 2025-05-31 17:00:00

Date(s) :

2025-05-30

Venez à la rencontre des généalogistes du 43.

Le thème de ce salon sera Commerces d’autrefois.

Aide, conseils pour débuter (apportez vos documents) et ateliers.

Conférences à 15h comment utiliser le site gratuit geneal43.com

.

La Fabrique 16 Boulevard Président Bertrand

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes associationgenealogie43@orange.fr

English :

Come and meet the genealogists of the 43.

This year’s theme is Shops of yesteryear.

Help, advice on how to get started (bring your own documents) and workshops.

Conferences at 3pm: how to use the free website geneal43.com

German :

Treffen Sie sich mit Genealogen aus dem 43.

Das Thema dieser Messe wird sein Geschäfte von früher.

Hilfe, Tipps für den Anfang (bringen Sie Ihre Dokumente mit) und Workshops.

Vorträge um 15 Uhr: Wie man die kostenlose Website geneal43.com nutzt

Italiano :

Venite a conoscere i genealogisti dei 43 anni.

Il tema di questa mostra sarà I negozi di una volta.

Aiuto, consigli per iniziare (portare i propri documenti) e workshop.

Alle 15.00, conferenza su come utilizzare il sito web gratuito geneal43.com

Espanol :

Venga a conocer a los genealogistas de los 43.

El tema de esta exposición será Tiendas de antaño.

Ayuda, consejos para empezar (traiga sus propios documentos) y talleres.

Conferencias a las 15:00: cómo utilizar el sitio web gratuito geneal43.com

L’événement Salon de la Généalogie Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay