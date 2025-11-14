Salon de la gourmandise, des vins et des arts de la table CENTRE DES CONGRES Épinal

Vosges

Tarif : 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Vendredi 2025-11-14 15:00:00

fin : 2025-11-14 21:30:00

Date(s) :

2025-11-14

2025-11-15

2025-11-16

Vous êtes gourmets, vous appréciez les plaisirs de la table et aimez à les partager,

Le Rotary club d’ Epinal vous donne rendez-vous à son 16e salon de la Gourmandise et des Arts de la Table, pour y découvrir cette année encore, des spécialités de Lorraine, locales et régionales, mais aussi de bon nombre d’autres terroirs de France.

130 exposants sont inscrits.

* Une dizaine de démonstrations culinaires par des grands de la gastronomie française.

** un défilé de mode de robes gourmandes (9 robes gourmandes),

**un concours d’œuvres gourmandes avec les jeunes apprentis,

** des dédicaces,

et en finalité des actions caritatives locales

Nocturne vendredi soir. Apéro et restauration sur place.Tout public

6 .

Épinal 88000 Vosges Grand Est
+33 3 29 64 00 84

English :

You’re a gourmet, you enjoy the pleasures of the table and like to share them,

The Rotary Club of Epinal invites you to its 16th Salon de la Gourmandise et des Arts de la Table, where you’ll discover local and regional specialities from Lorraine, as well as from many other parts of France.

130 exhibitors are registered.

* A dozen culinary demonstrations by leading figures in French gastronomy.

** A gourmet dress fashion show (9 gourmet dresses),

**a gourmet art competition with young apprentices,

** signing sessions,

and, last but not least, local charity events

Nocturne on Friday evening. Aperitifs and on-site catering.

German :

Sie sind ein Feinschmecker, der die Freuden des Essens schätzt und sie gerne mit anderen teilt?

Der Rotary Club Epinal lädt Sie zu seinem 16. Salon de la Gourmandise et des Arts de la Table ein, wo Sie auch in diesem Jahr wieder lokale und regionale Spezialitäten aus Lothringen, aber auch aus vielen anderen Regionen Frankreichs entdecken können.

130 Aussteller haben sich angemeldet.

* Ein Dutzend kulinarischer Demonstrationen von Größen der französischen Gastronomie.

** eine Modenschau mit Gourmetkleidern (9 Gourmetkleider),

**ein Wettbewerb für Gourmetkunstwerke mit jungen Auszubildenden,

** Autogrammstunden,

und letztendlich lokale Wohltätigkeitsaktionen

Nocturne am Freitagabend. Aperitif und Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Siete dei buongustai, amate i piaceri della tavola e vi piace condividerli,

Il Rotary Club di Epinal vi aspetta al 16° Salone del Gusto e della Tavola, dove potrete scoprire ancora una volta le specialità locali e regionali della Lorena e di molte altre parti della Francia.

sono 130 gli espositori registrati.

* Una dozzina di dimostrazioni culinarie da parte di figure di spicco della gastronomia francese.

** Una sfilata di abiti da gourmet (9 abiti da gourmet),

**un concorso d’arte gastronomica con giovani apprendisti,

** sessioni di autografi,

e, ultimo ma non meno importante, le associazioni di beneficenza locali

Notturno il venerdì sera. Aperitivi e catering in loco.

Espanol :

Usted es un gastrónomo, disfruta de los placeres de la mesa y le gusta compartirlos,

El Rotary Club de Epinal le espera en su 16º Salón Gastronómico y de la Mesa, donde podrá descubrir una vez más las especialidades locales y regionales de Lorena, así como de muchas otras partes de Francia.

se han inscrito 130 expositores.

* Una docena de demostraciones culinarias a cargo de las principales figuras de la gastronomía francesa.

**Un desfile de moda de vestidos gourmet (9 vestidos gourmet),

**un concurso de arte gourmet con jóvenes aprendices,

** sesiones de firmas,

y, por último, pero no por ello menos importante, obras benéficas locales

Nocturna el viernes por la noche. Aperitivos y catering in situ.

