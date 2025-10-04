Salon de la Gourmandise et de l’Artisanat Limoges Place Saint Pierre Limoges

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04 2025-10-05

Découvrez le Salon de la Gourmandise et de l’Artisanat organisé par l’association Les Fondus du Chocolat. Plongez dans un univers gourmand avec des artisans passionnés chocolats, créations artisanales… Participez à la tombola et tentez de gagner de délicieux lots ! .

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 02 77 75

