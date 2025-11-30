Salon de la littérature érotique – 9è édition La Bellevilloise Paris

Le Salon de la Littérature Érotique revient cette année avec une évidence : la scène érotique contemporaine est portée par les femmes. Autrices, penseuses, créatrices de fantasmes et architectes du désir, elles transforment le paysage littéraire en un espace plus libre, plus incarné, plus audacieux.

Le dimanche 30 novembre, de 14h à 20h, La Bellevilloise accueillera un programme riche où les voix féminines occuperont le devant de la scène. Elles y dévoileront leurs imaginaires, leurs techniques d’écriture, leurs colères, leurs plaisirs, leurs doutes, et surtout, leur puissante capacité à raconter le désir autrement.

Un line-up féminin exceptionnel

De Maïa Mazaurette à Chloé Saffy, d’Esther Teillard à Octavie Delvaux, en passant par Mathilde Biron, Maylis Castet, Maud Serpin, Rose Brunel, Rita Perse ou Magali Croset-Calisto, la nouvelle garde érotique témoigne d’une créativité bouillonnante. Elles investissent le roman, l’essai, la poésie, la BD et même la consultation clinique ou la psychologie du désir.

Leur présence massive au Salon n’est pas un hasard : elles redessinent les frontières de l’érotisme, inventent d’autres cadres narratifs, questionnent les clichés, déconstruisent la honte et proposent de nouvelles représentations du plaisir féminin.

Un programme de prises de parole engagé

Parmi les interventions les plus attendues :

• Chloé Saffy : « Quelle relation entre auteur et lecteur érotique ? »

• Maïa Mazaurette : « Construire sa propre maison close par les mots ! »

• Esther Teillard : « Le langage cru fait-il mieux passer des messages ? »

• Valérie Tasso (Lelo) : « La littérature érotique : la promesse de… »

• Octavie Delvaux (Musardine) : « Les secrets pour un roman érotique à succès ! »

• Maylis Castet : « Pourquoi les femmes se forcent-elles encore ? »

• Maud Serpin : « Les fantasmes féminins : un territoire spécifique ? »

Ces prises de parole incarnent un tournant : l’érotisme n’est plus un espace réservé ni une fantaisie écrite par et pour les hommes. Il devient un laboratoire littéraire où les femmes mettent des mots sur leurs expériences, leurs sensations, leurs imaginaires.

Lectures, jeux, performances : un salon sensoriel

Lectures scandaleuses, confessional érotique, ateliers éros, découverte des sextoys avec Lelo, épreuves littéraires interactives, casque audio érotique du Son du Désir…

Le Salon assume son ADN : faire de la littérature un terrain d’exploration sensible.

Un rendez-vous culturel majeur

Plus qu’un événement littéraire, le Salon de la Littérature Érotique est devenu un espace de liberté, de réflexion et d’expression autour du sexe et du désir.

En 2025, il affirme haut et fort que les femmes y tiennent la plume, le micro et la scène.

Elles écrivent le présent et dessinent l’avenir d’une littérature qui ose à la fois la nuance, la subversion et la tendresse.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 14h00 à 20h00

payant Public adultes.

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

