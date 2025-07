Salon de la Madeleine et du Chocolat Salle des congrès Saint-Yrieix-la-Perche

Salon de la Madeleine et du Chocolat Salle des congrès Saint-Yrieix-la-Perche samedi 29 novembre 2025.

Salon de la Madeleine et du Chocolat

Salle des congrès Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Pour la 11ème édition , des madeleiniers et chocolatiers locaux seront présents .

Les saveurs et odeurs de madeleine et de chocolat vous feront saliver vos papilles tout au long de ces 2 journées.

3ème édition du trophée de la Cabosse , avec la présence d’élèves des différents de formation avec de magnifiques créations artistiques en chocolat.

Défilé de robes en chocolat et madeleines.

profitez du salon du salon de thé en dégustant café, thé chocolat gourmand…

Présence du champion du monde de sucre artistique Yannick MAURIE avec des créations sucre artistiques.. .

Salle des congrès Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 12 61 lecroquembouche@orange.fr

English : Salon de la Madeleine et du Chocolat

German : Salon de la Madeleine et du Chocolat

Italiano :

Espanol : Salon de la Madeleine et du Chocolat

L’événement Salon de la Madeleine et du Chocolat Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Pays de Saint-Yrieix