Salon de la Maison Centre des Expositions Le Mans

7 600 m2 d’exposition dédiés à la maison !

Le Salon de la Maison vous donne rendez-vous du 13 au 15 mars 2026, au Centre des Expositions du Mans. Vos projets, des idées en plus !

Envie de prendre soin de votre logement ? De réaliser un projet de construction ou tout simplement de devenir propriétaire ? ce salon est fait pour vous !

Construction immobilier, financement, aménagement intérieur, ameublement déco, aménagement d’extérieur, …160 professionnels seront présents pour vous renseigner et vous aider dans la mise en œuvre de votre projet.

ENTREE GRATUITE

Vous souhaitez exposer ? Contactez le Centre des Expositions du Mans 02 43 72 51 00 .

7,600 m2 of exhibition space dedicated to the home!

