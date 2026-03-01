Salon de la Maquette et du modèle réduit Beauvais

Salon de la Maquette et du modèle réduit

1 Avenue du Beauvaisis Beauvais Oise

Gratuit

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-07

Notre association Les Maquettistes du Beauvaisis organise le 16ème Salon de la maquette et du modèle réduit qui aura lieu dans la salle de l’Empreinte du Crédit Agricole, 1 avenue du beauvaisis 60000 Beauvais, les samedi 07 et dimanche 08 mars 2026.

Cette exposition a pour but de faire découvrir le monde de la maquette et du modèle réduit sous toutes ses formes. Ainsi vous pourrez y découvrir de la maquette civile, des véhicules militaires, des avions, des bateaux, des figurines, des réseaux de trains, de la vapeur vive, des maquettes et figurines en bois, des bateaux navigants, des miniatures, des maisons de poupées et de nombreux commerçants.

1 Avenue du Beauvaisis Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 37 62 17 95 salonmdb2026@gmail.com

English :

Our association Les Maquettistes du Beauvaisis is organizing the 16th Salon de la maquette et du modèle réduit, which will take place in the Salle de l’Empreinte at Crédit Agricole, 1 avenue du beauvaisis 60000 Beauvais, on Saturday 07 and Sunday 08 March 2026.

The aim of this exhibition is to introduce visitors to the world of scale models in all its forms. You’ll be able to discover civil models, military vehicles, aircraft, boats, figurines, train systems, live steam, wooden models and figurines, sailing boats, miniatures, dolls’ houses and numerous retailers.

