Salon de la Maquette et du Modèle réduit Ligueil
Salon de la Maquette et du Modèle réduit Ligueil samedi 11 avril 2026.
Ligueil
Salon de la Maquette et du Modèle réduit
Ligueil Indre-et-Loire
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
11 exposants passionnés présenteront leurs réalisations bateaux de la Marine Nationale, sous-marins, voiliers, bateaux à aubes, figures napoléoniennes, fête foraine, aéromodélisme, Concorde, trains électriques, châteaux…
11 exposants passionnés présenteront leurs réalisations bateaux de la Marine Nationale, sous-marins, voiliers, bateaux à aubes, figures napoléoniennes, fête foraine, aéromodélisme, Concorde, trains électriques, châteaux… 2.5 .
Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 60 44
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English :
11 enthusiastic exhibitors will be showcasing their creations: French Navy boats, submarines, sailboats, paddle steamers, Napoleonic figures, funfair, model aircraft, Concorde, electric trains, castles…
L’événement Salon de la Maquette et du Modèle réduit Ligueil a été mis à jour le 2026-04-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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