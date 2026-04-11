Ligueil

Salon de la Maquette et du Modèle réduit

Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

11 exposants passionnés présenteront leurs réalisations bateaux de la Marine Nationale, sous-marins, voiliers, bateaux à aubes, figures napoléoniennes, fête foraine, aéromodélisme, Concorde, trains électriques, châteaux…

11 exposants passionnés présenteront leurs réalisations bateaux de la Marine Nationale, sous-marins, voiliers, bateaux à aubes, figures napoléoniennes, fête foraine, aéromodélisme, Concorde, trains électriques, châteaux… 2.5 .

Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 60 44

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English :

11 enthusiastic exhibitors will be showcasing their creations: French Navy boats, submarines, sailboats, paddle steamers, Napoleonic figures, funfair, model aircraft, Concorde, electric trains, castles…

L’événement Salon de la Maquette et du Modèle réduit Ligueil a été mis à jour le 2026-04-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire