SALON DE LA MINIATURE Poussan
SALON DE LA MINIATURE Poussan samedi 1 novembre 2025.
SALON DE LA MINIATURE
Chemin de Loupian Poussan Hérault
Tarif : 2.5 EUR
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-02
2025-11-01
Bourse ,échanges, vente , de véhicules miniatures automobile, car et bus , camion, matériel travaux publics, tracteur et matériel agricole.Présence d’un circuit miniature style circuit 24, avec possibilité d’exercer ces talents de pilotage pour les petits et les grands . .
Chemin de Loupian Poussan 34560 Hérault Occitanie +33 6 12 46 70 44 salon@retro-pouss-auto.fr
English :
Exchange and sale of miniature cars, buses, trucks, public works equipment, tractors and agricultural equipment.
German :
Börse, Austausch, Verkauf, von Miniaturfahrzeugen, Autos, Bussen, LKWs, Baugeräten, Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten.
Italiano :
Scambio e vendita di auto in miniatura, autobus, camion, attrezzature per lavori pubblici, trattori e attrezzature agricole.
Espanol :
Intercambio y venta de coches en miniatura, autobuses, camiones, material de obras públicas, tractores y material agrícola.
L'événement SALON DE LA MINIATURE Poussan a été mis à jour le 2025-10-18